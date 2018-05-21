دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب الصين، اليوم، الى “تشديد القيود على حدودها مع كوريا الشمالية الى حين توقيع اتفاق مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون بشأن نزع الاسلحة النووية”.

ومن المقرر ان يعقد ترامب قمة تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية في 12 حزيران في سنغافورة، رغم ان بيونغ يانغ هددت أخرا بالانسحاب من القمة بسبب مطالبة واشنطن لها ب”التخلي عن الاسلحة النووية من جانب واحد”.

وكتب ترامب في تغريدة “يجب ان تبقى الصين قوية ومتشددة على الحدود مع كوريا الشمالية الى حين التوصل الى اتفاق”، مشيرا الى ان الصين قد تكون خففت عقوباتها الاقتصادية المفروضة على بيونغ يانغ.

المصدر: مواقع