وصل قائد الجيش العماد جوزاف عون والوفد المرافق إلى استراليا، في زيارة رسمية لأيام عدة، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين العسكريين والمدنيين، للبحث في سبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

وكان في استقباله في المطار عدد من الضباط الكبار في القوات المسلحة الأسترالية والملحق العسكري الأسترالي لدى لبنان والأردن ومصر العقيد الركن كريستوفر بوكستون.

وأقيم في وزارة الدفاع الأسترالية احتفال تخلله تقديم التشريفات العسكرية للعماد عون، إذ رحب به قائد القوات المسلحة الأسترالية الماريشال مارك بانسكين، وأدت له ثلة من الحرس الملكي الأسترالي التحية العسكرية، كما استعرض سرية من قوات الدفاع الأسترالية.

وبعدها، عقد العماد عون اجتماعا مع الماريشال بانسكين للبحث في الشؤون العسكرية بين الجيشين.

ومن ثم زار المتحف الحربي ومقر إحياء ذكرى شهداء أستراليا، حيث رحبت به مسؤولة التشريفات ساره هايتشمن، وجال فيه مطلعا على العتاد العسكري الذي استخدم في المعارك التي خاضها الجيش الأسترالي في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وبعد النشيد الأسترالي الذي أداه طلاب من مختلف الولايات الأسترالية، وضع العماد عون والماريشال بانسكين إكليلا من الزهر على ضريح الجندي المجهول، ومن ثم كانت دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

ومساء، أقام الماريشال بانسكين عشاء على شرف العماد عون وعقيلته والوفد المرافق، في حضور السفير اللبناني وعقيلته وعدد من كبار القيادات العسكرية الأسترالية.

المصدر: الوكالة الوطنية