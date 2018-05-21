استقبل الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير في مكتبه في ستاركو، وفدا بلديا من منطقة البقاع الشمالي برئاسة مسؤول شؤون البلدية في حركة “امل” – اقليم البقاع عباس مرتضى، ورئيس بلدية الهرمل صبحي صقر ورئيس بلدية الشواغير محمد الحاج حسن.

بعد اللقاء قال مرتضى: “ناقشنا كل الامور المتعلقة بموضوع نهر العاصي والعمل على الاحتراز من الفيضانات والسيول بوضع دراسات فنية وتقنية بالمستقبل، وتطرقنا الى إعادة العمل بحيطان الدعم المهدمة على نهر العاصي ووضع شبابيك حديثة للمسامك، وتطرقنا الى موضوع نبع راس المال الذي يغذي قضاء الهرمل بمياه الشفة، بالاضافة الى التعويضات لمتضرري الاسماك من جراء الفضيانات والسيول الاخيرة”.

ووعد خير بمتابعة “كل المواضيع التي طرحناها، وفي بالقريب العاجل ستصرف التعويضات”.

المصدر: الوكالة الوطنية