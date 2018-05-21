تقدم الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني الاثنين بالتعزية الى رئيس مجلسي الدولة والوزراء في جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل، بضحايا حادث تحطم الطائرة المؤسف الذي وقع في هافانا.

وقال روحاني في برقية له الى رئيس مجلسي الدولة والوزراء في جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل “نقدم تعازينا بضحايا حادث تحطم الطائرة المؤسف الذي وقع في هافانا”، وتمنى “السكينة والطمأنينة لارواح الضحايا والشفاء العاجل للمصابين”.

وكانت السلطات الكوبية قد قالت السبت إن حادث تحطم طائرة ركاب بعد إقلاعها بقليل من هافانا أودى بحياة 110 أشخاص.

المصدر: وكالة مهر