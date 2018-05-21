أكد القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين الأسير المحرر خضر عدنان أن “استشهاد الأسير المقدسي عزيز عويسات جريمة اسرائيلية مكتملة الأركان”.

ودعا عدنان في حديث له الاثنين “المقاومة الفلسطينية لاعتبار استشهاد الأسير عويسات نتاج عملية اغتيال مباشرة”، مشيرا إلى “أنها تفوق وحشية عمليات الاغتيال على الأرض الفلسطينية”.

وأشار عدنان إلى أن “ما حدث مع الشهيد الأسير المقدسي عويسات هو عملية إجرام جماعية نفذت بأيدي السجانين الإسرائيليين القتلة”.

وأوضح عدنان ان “انتظار تحقيقات الاحتلال أو نتائج تشريح جثمان الشهيد أو المشاركة في ذلك عبث من شأنه تجميل وجهه الاحتلال القبيح”.

المصدر: فلسطين اليوم