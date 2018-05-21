قال قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس يحيى السنوار “إن الحراك الوطني الفلسطيني في مسيرات العودة أجمعت عليها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

واعتبر السنوار في حديث له الاثنين أن “مسيرات العودة حققت حتى الآن جملة من الأهداف الاستراتيجية منها تسجيل شهادة الشعب الفلسطيني بالتزامن مع افتتاح السفارة الأميركية في القدس وبناء سد منيع لصد المؤامرات التصفوية التي يُراد بها تصفية القضية الفلسطينية”.

وأشار السنوار الى “إعادة حق العودة إلى ذاكرة الأمة العربية والإسلامية وصولا إلى إسقاط النظرية التي تقول إنه لا محل للقضية الفلسطينية في جدول اهتمامات العالم”، ولفت الى ان “الشعب الفلسطيني اختار مسار المقاومة الشعبية والحراك السلمي لأن الظروف أوجبت عليه هذا الخيار في هذه المرحلة بالذات”.

وأكد السنوار ان “ذلك لا يعني التخلّي عن الخيارات الأخرى ففي جعبة شعبنا الكثير من الخيارات الأخرى وخيار المقاومة المسلحة لا يزال موجوداً على الطاولة”.

المصدر: فلسطين اليوم