زعم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن “وقف العقوبات الاميركية ضد ايران يتحقق عبر انسحاب ايران من سوريا ووقف دعمها للمنظمات المسلحة في لبنان واليمن وفلسطين إلى جانب وقف تطوير برنامجها الصاروخي”.

وقال بومبيو في حديث له الاثنين “يجب أن تتيح إيران للوكالة سبل التفتيش الكامل والتوقف عن تطوير برنامجها الصاروخي الباليستي”، وشدد على “ضرورة وقف دعم إيران لحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي”، بحسب رأيه.

وتابع بومبيو “إذا وافقت إيران على تحقيق مطالبنا نحن مستعدون لوقف العقوبات وإعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وتعزيز قدراتها التكنولوجيا”، بحسب زعمه.

المصدر: سبوتنيك