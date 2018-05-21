صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، إعلان إلى المشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين، أفادت فيه أنها باشرت منذ منتصف شهر نيسان بداية موسم الري للعام 2018 وفق الجدول التالي:

الفرع الشمالي -صيدا: من الموزع حتى أبو الأسود بتاريخ 15 نيسان 2018.

الفرع الشمالي -صيدا: من أبو الأسود حتى العاقبية بتاريخ 18 ايار 2018.

فرع صور: بتاريخ 10 أيار 2018.

رأس العين الشمالية: بتاريخ الاول من أيار 2018.

رأس العين الجنوبية: بتاريخ الاول من أيار 2018.

وأشارت إلى أن عملية الري تسير بانتظام وفق جداول التوزيع المعلن عنها من مصلحة ري الجنوب.

وأفادت أنه حصل خلل بسيط في برنامج التوزيع للمناطق الواقعة ضمن نطاق قناة رأس العين الجنوبية نتيجة ضرر في مقطع القناة في منطقة المعلية، مما أدى إلى قطع المياه عن القناة، وقد عملت مصلحة ري الجنوب على إصلاح العطل صباح اليوم الإثنين وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

وأعلنت المصلحة أنه يمكن الاتصال بالرقم 660462-01 من الساعة التاسعة الى الأولى بعد الظهر من الأثنين حتى الخميس، ومن الساعة التاسعة حتى الحادية عشرة قبل الظهر يوم الجمعة، لأي مراجعات.

المصدر: الوكالة الوطنية