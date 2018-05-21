اشارت مصادر فلسطينية الى انه “من المقرر أن تفرج قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم غد الثلاثاء عن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ الأسير طارق قعدان من بلدة عرابة بمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة”.

ولفتت عائلة الأسير قعدان الى ان “محكمة في كيان الاحتلال الاسرائيلي أصدرت الاثنين حكما بسجن الشيخ طارق قعدان 7 شهور وغرامة مالية 3 آلاف شيكل ومن المقرر أن تنتهي المحكومية يوم غد الثلاثاء”.

واعتقل الأسير قعدان بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 وأجّل العدو النظر في قضيته عدة مرات، تجدر الإشارة إلى أن الأسير قعدان خاض تجربة الاعتقال سابقاً على مدار 17 اعتقالاً، بما مجموعه 12 عاما.

المصدر: فلسطين اليوم