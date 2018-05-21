ـ أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، عن تطهير منطقة الحجر الأسود ومحيطها بالكامل، بعد سلسلة من العمليات العسكرية المركزة والمتتابعة أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة والقوات الرديفة والحليفة، وأضافت القيادة أنَّ العمليات أسفرت عن القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي تنظيم داعش، ما أدى إلى إحكام السيطرة التامة على منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك وقبلها يلدا وببيلا وبيت سحم، وأشارت القيادة إلى أنه تمَّ تتوج تطهير جميع بلدات الغوطتين الغربية والشرقية تماماً من رجس الإرهاب المسلح، واكد القيادة أنه لن تتوقف عجلة الحسم الميداني حتى يتم تطهير كل التراب السوري من رجس الإرهاب، بغض النظر عن المحاولات اليائسة التي يلجأ إليها رعاته وداعموه لإطالة أمده فالقضاء التام على الإرهاب قرار سوري صرف لا رجعة عنه مهما بلغت التضحيات.

دمشق وريفها:

ـ عثرت الجهات المختصة على معدات طبية وأسلحة وأجهزة اتصالات ومخارط وآليات خلال تمشيط بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم جنوب دمشق.

الرقة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” 47 شاباً من قرى “الكرامة، حمرة بلاسم وحمرة بويتية” بريف الرقة الشرقي، و4 آخرين من مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، لسوقهم إلى “التجنيد الاجباري”.

حلب وريفها:

ـ أُصيب عدد من المدنيين جرَّاء سقوط قذيفةٍ صاروخية فجر اليوم على حي جمعية الزهراء بمدينة حلب، مصدرها المجموعات المسلَّحة.

ـ قُتل مسلّحان من “هيئة تحرير الشام” برصاص مجهولين جنوب بلدة الزربة في ريف حلب الجنوبي الغربي.

إدلب وريفها:

ـ دخل رتل عسكري تركي مؤلف من عدّة آليات إلى نقطة المراقبة التركية في قرية الصرمان بريف ادلب الجنوبي الشرقي.