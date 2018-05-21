شنت قوات العدوان السعودي الاميركي على اليمن الاثنين سلسلة غارات على عدد من محافظات اليمنية مخلفا أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان استهدف بغارتين منطقة الصباحة بجوار شركة النفط ما ادى الى إحراق قاطرة وتضرر عدد من منازل وممتلكات المواطنين وشن 11 غارة على مناطق متفرقة بمديرية كتاف بصعدة وغارة على مديرية مجز بالمحافظة عينها”.

وأضاف المصدر أن “طيران العدوان الأمريكي السعودي شن غارة على مديرية الصلو بمحافظة تعز وألقى قنبلة ضوئية في سماء مديرية الشاهل بمحافظة حجة”.

المصدر: موقع انصار الله