أفادت وكالة سانا بأن وحدات من الجيش العربي السوري أعلنت فرض سيطرتها على منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق.

وكانت وحدات الجيش استأنفت في وقت سابق اليوم عملياتها العسكرية ضد الارهابيين في منطقة الحجر الاسود وذلك بعد إخراج الأطفال والنساء والشيوخ خلال فترة الوقف المؤقت لإطلاق النار التي دخلت حيز التنفيذ مساء أمس لأسباب انسانية.

وذكرت سانا أن عمليات الجيش استؤنفت بتنفيذ سلاح الجو عدة غارات ضد مواقع وتحصينات الارهابيين ضمن الجيب المتبقي لهم داخل الحجر الأسود وسط انهيار متسارع في صفوف الإرهابيين.

اضافت أن وحدات المشاة نفذت عمليات اقتحام ضمن كتل الابنية وأزقة الشوارع الضيقة التي شكلت ملاذا اخيرا للارهابيين في الحجر الأسود.

وتنفذ وحدات من الجيش منذ نحو شهر عملية عسكرية دقيقة لإنهاء الوجود الارهابي من جنوب دمشق أحكمت خلالها السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالي والجورة ومعظم مساحة حي الحجر الأسود جنوب دمشق.

المصدر: سانا