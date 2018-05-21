دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، نقل دولة باراغواي سفارتها في فلسطين المحتلة من تل أبيب إلى القدس، مشددة على أن ذلك يمثل عدواناً على الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه المشروعة. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الاثنين، “قرار باراغواي نقل سفارتها إلى القدس، قرار غير شرعي وغير قانوني، ويمثل عدوانا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا للقرارات الأممية ذات الصلة وللشرعية الدولية وللقانون الدولي، وارتهانا للإملاءات والإغراءات الأميركية الإسرائيلية”.

وشددت الوزارة على أنها “تتابع هذا الملف بهدف تعزيز وتعميق الجبهة الدولية الرافضة للإعلان الأميركي بشأن القدس، والمنددة بنقل السفارة الأميركية إليها، كما تواصل العمل من أجل التصدي لمواقف الدول التي نقلت سفاراتها عبر اتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية الكفيلة بملاحقتها على عدوانها غير المبرر ضد شعبنا وحقوقه، إضافة إلى سعيها لضمان خلق رأي عام محلي في تلك الدول رافضا لقرار الزمرة السياسية الحاكمة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية