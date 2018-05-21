يعرف قليل من الناس خصائص الكمون الأسود على الرغم من انتشار استخدامه، ويجهل معظمهم أن بذوره تحتوي على أكثر من 100 مادة نشطة.

ويعد الكمون الأسود (حبة البركة، الحبة السوداء) غنيا جدا بفيتامينات: A ،E ،F ،B1 ،B3 ،B6، بيتا كاروتين، البيوتين والعديد من العناصر الدقيقة والمواد المضادة للأكسدة، ومن أهم مكوناتها هو الثايمين الذي له خواص مضادة للالتهابات ويعمل كمسكن للألم ويحمي الكبد والكلى. كما أنه فعال مثل الأسبرين، وله مفعول مضاد للسرطان.

وبصورة عامة، تعزز حبة البركة المناعة في الجسم وتفيد في مكافحة فقر الدم ورفع مستوى الهيموغلوبين والكريات الحمراء، وهي مضاد للبكتيريا والميكروبات والفطريات والطفيليات. علاوة على هذا، فإنها تمنع تكون الحصى في الكلى. ومن أهم الفوائد الطبية لهذه البذور “السحرية”:

– مضاد للحساسية: أظهرت الدراسات السريرية أن الذين يعانون من الحساسية بما فيها التهاب الأنف التحسسي والربو، يمكن للكمون الأسود تخفيف معاناتهم، حيث اختبر زيت الكمون (500 ملغم يوميا) على 150 مريضا يعانون من أنواع مختلفة من الحساسية، وكانت النتائج إيجابية

– مكافحة الطفيليات: لزيت الحبة السوداء تأثير فعال في القضاء على الديدان الشريطية في الجسم، وهذا ما أثبتته الاختبارات التي أجريت على الأطفال. كما أن بذورها تقضي على الديدان وعلى بيضها أيضا.

– تخفيض تأثير السكري: يساعد الكمون الأسود في تخفيض تأثير الإجهاد التأكسدي ويحافظ على سلامة خلايا البنكرياس. كما أن زيته يخفض مستوى الغلوكوز في الأمعاء ويزيد من إفراز الإنسولين.

– حماية الجهاز الهضمي: لحبة البركة تأثير إيجابي على المعدة، كما يزيل أعراض الارتجاع المعدي المريئي.

المصدر: روسيا اليوم