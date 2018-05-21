لقى هندي مسلم مصرعه متأثرا بجراحه بعد تعرضه لضرب موحش حتى الموت على يد مجموعة من الهندوس، اتهموه بذبح بقرة بولاية ماديا براديش، وسط الهند.

والبقر حيوانات مقدسة لدى أتباع المعتقد الهندوسي، التي يتبعه غالبية سكان الهند.

وقالت الشرطة إنّ “الضحية (رياض) خيّاط يبلغ من العمر (45 عاما)، تعرض للضرب وصديقه شاكيل (38 عاما) صباح الجمعة الماضية، في منطقة ساتنا”، حسبما أفادت الأحد، صحيفة “هندوستان تايمز″ الهندية (خاصة).

وأضافت أنّ “الضحية لقى مصرعه داخل مستشفى المنطقة، بعد ساعات من تعرضه للاعتداء”.

كما أشارت الشرطة إلى نفي صديق الضحية أن يكون “رياض” قد تورط في ذبح بقرة، كما أشاع من هاجموه.

من جهتها، أعلنت الشرطة إلقاء القبض على 4 أشخاص على خلفية الواقعة ذاتها.

ويعد ذبح الأبقار في ولاية ماديا براديش جريمة عقوبتها السجن 7 سنوات، في حين تفرض بعض الولايات عقوبة السجن المؤبد على من يذبح الأبقار.

ويمثّل الهندوس، الذين يُقدسون الأبقار ويمنعون بيعها وأكلها، نحو 80 بالمائة من سكان الهند البالغ عددهم أكثر من مليار و300 ألف نسمة، وفق تقديرات 2015.

ويعيش في الهند حوالي 154 مليون مسلم (14 بالمائة من السكان)؛ ما يجعل الهند أكبر دولة تضم أقلية مسلمة في العالم.

ربون مسلما حتى المهندوس يضربون مسلما حتى الموت في الهند بسبب بقرةوت في الهند بسبب بقرة

المصدر: القدس العربي