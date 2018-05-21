انتهاء وقف إطلاق النار لإخراج الأطفال والنساء والشيوخ والجيش السوري يستأنف عملياته العسكرية ضدّ مسلّحي داعش في الحجر الأسود جنوب دمشق (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2018 - 12:46
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جمعية الامداد تستقبل الكفالات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية والزكاة على 009611555717 وواتس آب 0096176641631
للمساهمة في تكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم التالي 0096170129100
لمراجعات المساهمين والمتبرعين لمائدة الإمام زين العابدين (ع) التواصل على الأرقام التالية: بيروت 009611277519 أو 009613745241 - الجنوب 0096181239832 _009613507943
انتهاء وقف إطلاق النار لإخراج الأطفال والنساء والشيوخ والجيش السوري يستأنف عملياته العسكرية ضدّ مسلّحي داعش في الحجر الأسود جنوب دمشق (سانا)
منذ 41 mins
21 May، 2018
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