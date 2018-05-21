أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا ما زال يتميز بالاستقرار. وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: ” رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 6 خروقات، كما سجل الجانب التركي 3 خروقات. وأضافت الوزارة في نشرتها: “ما زال الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، وقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 6 خروقات، جميعها في محافظة حلب (6).

أما الجانب التركي فرصد 3 خروقات، منها خرق واحد في محافظة حماة (1) وخرقان في محافظة حلب (2) . هذا وجاء في النشرة أيضا، أن مركز المصالحة الروسي قام خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة بهدف إيصال 445 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 1.9 طن إلي قرية مراط بريف دير الزور. وبشكل عام بلغ إجمالي عدد العمليات الإنسانية إلي تم تنفيذها 1813 عمليات وبلغ إجمالي وزن المساعدات الإنسانية التي تم توزيعها على الأهالي 2572.06 طن. كما تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 17 شخصا.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا علي هذه الإسعافات والخدمات الطبية 80795 شخصا. وخلال الــ 24 ساعة الماضية تم توقيع اتفاقية واحدة حول انضمام قرية نهج بريف درعا إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك أصبح عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حالياً، 2513 مركزاً. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية