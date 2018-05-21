أكد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي أن لقاءه اليوم الإثنين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعزز الشراكة الاستراتيجية المميزة بين البلدين.

وقال مودي بحسب بيان عن مكتب رئيس الوزراء الهندي ” أحيي الشعب الروسي الصديق، وأتطلع لزيارتي إلى سوتشي ولقائي مع الرئيس بوتين، الذي يسرني لقاؤه دائماً، وأنا على ثقة من أن المحادثات مع الرئيس بوتين ستعزز الشراكة الاستراتيجية المميزة بين روسيا والهند “.

هذا وكان الكرملين، قد أعلن في الأسبوع الماضي، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيبحث مع رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، يوم 21 أيار/مايو، في سوتشي، تطوير الشراكة الاستراتيجية المميزة بين البلدين.

يذكر أن روسيا والهند تعتبران اليوم أكبر دولتين شريكتين في مجال التعاون العسكري التقني، حيث تزيد نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والسوفياتية الصنع في الجيش الهندي عن 70 في المئة من إجمالي ما يتسلح به هذا الجيش، وتقوم روسيا سنويا بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية إلى الهند، بما يفوق الـ 4.5 مليار دولار.

المصدر: سبوتنيك