أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن الصين أطلقت قمرا صناعيا يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) بهدف إقامة حلقة وصل بين الأرض ومسبار قمري مرتقب سيستكشف الجانب المظلم من القمر.

ونسبت الوكالة إلى إدارة الفضاء الوطنية الصينية القول إن القمر الصناعي أطلق الساعة 5:28 صباحا بالتوقيت المحلي (2128 بتوقيت جرينتش الأحد) على متن صاروخ لونغ مارش-4 سي من مركز إطلاق شيتشانغ في جنوب غرب البلاد.

ونسبت الوكالة إلى تشانغ لي هوا مدير المشروع قوله إن القمر الصناعي المعروف باسم تشيتشياو سيستقر في مدار على بعد نحو 455 ألف كيلومتر من الأرض وسيكون أول قمر اتصالات في العالم يعمل من هناك.

المصدر: رويترز