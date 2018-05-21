عناوين الصحف المحلية
* الاخبار
– معمل دير عمار نحو الحل: تحويل العقد الى BOT يموه التعويض ..
– محاولة أخيرة لإحياء صفقة البواخر
– باسيل لـالاخبار: لا نقاش في مشاركة حزب الله في الحكومة
* الجمهورية
– العلولا لـ”الجمهورية”: لمبادرات ايجابية
– الراعي: طوارئ لمكافحة الفساد
* النهار
– العهد يُحضّر لحكومة الحياد والنأي بلبنان
– العقوبات لن تكبّل “الحزب”… والتقدمي: “لن نقبل بالفتات”
* اللواء
– خلط أوراق «مجلسية» الأربعاء .. ومشاورات التكليف تتأخر
– مجلس الوزراء يودّع ببتّ ملف الكهرباء.. وجنبلاط ينتقد التعيينات العسكرية
* البناء
– إيران تنتظر نتائج المساعي الأوروبية لمواجهة العقوبات… قبل العودة للتخصيب
– السعودية تخسر العلاقة بباسيل بالتمسك بتمييز جعجع… ومعركة أصوات مجلسية
اسرار الصحف اللبنانية
* الجمهورية
– إعتبر مرجع شمالي أن العلاقة مع دولة خليجية شقيقة وطيدة جداً وليس هناك من تبايُن في وجهات النظر.
– لاحظت أوساط سياسية أن مرجعاً غير مدني وضع النقاط على الحروف حين تحدّث عن تأليف الحكومة والحقائب وعدم حصرها بفريق دون آخر.
– بدا واضحاً إمتعاض مرجع نقابي من تجاهل حضوره خلال مشاركته في مناسبة إجتماعية فانسحب فوراً.
* الاخبار
– علمت “الأخبار” أن وزارة الخارجية تدرس مع “مراكز لبنانية رفيعة” اتخاذ “تدابير جدية” قد تصل الى حدّ إعلان أحد المسؤولين الدوليين المقيمين في لبنان “شخصاً غير مرغوب فيه”.
وفي المعلومات أن وزير الخارجية جبران باسيل استدعى عدداً من هؤلاء المسؤولين وأبلغهم اعتراض لبنان الرسمي على بيان بروكسل الذي صدر الاسبوع الماضي عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بعد انتهاء أعمال مؤتمر بروكسل 2 ” لدعم مستقبل سوريا والمنطقة”.
وسمع المسؤولون الدوليون تأكيداً على الرفض القاطع لمبادئ “التوطين” و”الاندماج” و”الانخراط في سوق العمل” التي وردت في البيان في ما يتعلق بالنازحين السوريين، وكذلك لاستعمال مصطلحات غير مقبولة لبنانياً، كمفهوم ”العودة الطوعية” و”العودة الموقتة” و”خيار البقاء” و”الإقامة الشرعية” وغيرها ممّا يشجع السوريين على البقاء في لبنان.
– يومي السبت والأحد الماضيين، وصلت إلى لبنان الحقائب الدبلوماسية التي تضمّ صناديق الاقتراع في الدول العربيّة، بلغ عددها 31 صندوقاً، وبقي صندوقٌ واحد لم يصل ضمن “المجموعة”، هذا الأخير كان مُخصّصاً لمدينة جدّة في السعودية، وقد تسلمته الخارجية اللبنانية يوم الإثنين، إلا أنّ اللافت في الموضوع أنّ الصندوق لم “يغطّ” عبر طائرة الـDHL، أسوةً ببقية الصناديق الانتخابية، رحلته كانت أطول، فقد “طار” الصندوق من جدّة إلى البحرين ثمّ إلى دبي، ومنها وصل إلى لبنان عبر شركة طيران الامارات، مصادر متابعة قالت لـ”الأخبار” إنّ السبب هو “حمولة الصندوق الكبيرة، فلم يكن له مُتّسع على الطائرة”، أما مصادر دبلوماسية فتقول إنّ “الصندوق كان مُراقباً بكاميرا طيلة الرحلة، لذلك لا خشية من تزوير”، كذلك فإنّ ما حصل يُعدّ أمراً “طبيعياً”.
– عندما كان أحد مرشحي 8 آذار في دائرة عكار يراجع في أمر التصويت العلوي، تبلغ أن معظم “البلوك” العلوي المقيم على الأراضي السورية سيصوّت في السادس من أيار لمصلحة المرشح عن المقعد العلوي في عكار حسن السلوم، وهو عضو في لائحة وجيه البعريني والحزب القومي وتيار المردة.
* اللواء
– أبدى ديبلوماسي عربي عتبه على رئيس حكومة سابق لعدم حضوره مأدبة إفطار أقامها الأول في دارته وجمعت قيادات سياسية ومرجعيات روحية!
– حذرت أوساط ديبلوماسية بعض الشخصيات السياسية من مغبة الذهاب بعيداً في لعبة المقاعد الوزارية وتأخير تشكيل الحكومة، لأن الأوضاع الإقتصادية اللبنانية والتطورات الأقليمية تتطلب وجود حكومة متماسكة .
– توقفت أوساط سياسية عند إعلان ترشيح نائب البقاع إيلي الفرزلي لمنصب نائب رئيس مجلس النواب من قبل نائب كسروان شامل روكز، وليس من قبل رئيس كتلة التيار الوطني الذي لوَّح باسم الياس بوصعب!
* البناء
– كشفت أوساط تيّار سياسي أن ورشة التغييرات الداخلية التي يقوم بها التيّار على مستوى المنسقيّات وبعض المراكز الأساسية، لن تقتصر على المستوى التنظيمي الداخلي، بل ستمتدّ إلى المواقع الحكومية أيضاً، إذ سيُجري التيّار تغييرات وزارية تطال بعض الوزراء الحاليين الذين رُسمت حول أدائهم خلال مرحلة الانتخابات النيابية، علامات استفهام كبيرة.
– أكدت مصادر عراقية أن الجلسة التي جمعت رئيس الحكومة حيدر العبادي بزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر انتهت بتسليم الصدر باستحالة مطلبه بتشكيل حكومة من دون مشاركة الحشد الشعبي وتكتل دولة القانون الذي يتزعّمه الرئيس السابق للحكومة نور المالكي، وهو ما كان الصدر قد التزم به واعتبره مواجهة مع إيران وما يسمّيه حلف الفساد والمحاصصة، بينما كانت السعودية تراهن على موقف الصدر لتسجيل نقطة في مرمى إيران وحلفائها، وعزت المصادر النتيجة لإدراك العبادي أن أيّ حكومة تقوم على خلفية ترجيح كفة السعودية على إيران لن تستطيع أن تحكم وتوفر الاستقرار لحكمها عدا عن أن الكتل نفسها ستشهد الفكّ والتركيب ما يغير المشهد النيابي.
* النهار
– يقول مرجع سياسي إن حكومة التكنوقراط مجرّد نكتة في ظل الصراع السياسي والتنافس على الحقائب….
– قارن رئيس سابق للحكومة ما بين التظاهرات التي كانت تعم العواصم العربية ضد اسرائيل والحراك الضعيف الذي قابل نقل السفارة الاميركية الى القدس ليلخص الواقع العربي.
المصدر: صحف