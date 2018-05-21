عناوين الصحف المحلية

* الاخبار

– معمل دير عمار نحو الحل: تحويل العقد الى BOT يموه التعويض ..

– محاولة أخيرة لإحياء صفقة البواخر

– باسيل لـالاخبار: لا نقاش في مشاركة حزب الله في الحكومة

* الجمهورية

– العلولا لـ”الجمهورية”: لمبادرات ايجابية

– الراعي: طوارئ لمكافحة الفساد

* النهار

– العهد يُحضّر لحكومة الحياد والنأي بلبنان

– العقوبات لن تكبّل “الحزب”… والتقدمي: “لن نقبل بالفتات”

* اللواء

– خلط أوراق «مجلسية» الأربعاء .. ومشاورات التكليف تتأخر

– مجلس الوزراء يودّع ببتّ ملف الكهرباء.. وجنبلاط ينتقد التعيينات العسكرية

* البناء

– إيران تنتظر نتائج المساعي الأوروبية لمواجهة العقوبات… قبل العودة للتخصيب

– السعودية تخسر العلاقة بباسيل بالتمسك بتمييز جعجع… ومعركة أصوات مجلسية

اسرار الصحف اللبنانية

* الجمهورية

– إعتبر مرجع شمالي أن العلاقة مع دولة خليجية شقيقة وطيدة جداً وليس هناك من تبايُن في وجهات النظر‎.‎

– لاحظت أوساط سياسية أن مرجعاً غير مدني وضع النقاط على الحروف حين تحدّث عن تأليف الحكومة والحقائب ‏وعدم حصرها بفريق دون آخر‎.‎

– بدا واضحاً إمتعاض مرجع نقابي من تجاهل حضوره خلال مشاركته في مناسبة إجتماعية فانسحب فوراً‎.‎

* الاخبار

– علمت “الأخبار” أن وزارة الخارجية تدرس مع “مراكز لبنانية رفيعة” اتخاذ “تدابير جدية” قد تصل الى حدّ إعلان ‏أحد المسؤولين الدوليين المقيمين في لبنان “شخصاً غير مرغوب فيه”.

وفي المعلومات أن وزير الخارجية جبران ‏باسيل استدعى عدداً من هؤلاء المسؤولين وأبلغهم اعتراض لبنان الرسمي على بيان بروكسل الذي صدر الاسبوع ‏الماضي عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بعد انتهاء أعمال مؤتمر بروكسل 2 ” لدعم مستقبل سوريا والمنطقة”. ‏

وسمع المسؤولون الدوليون تأكيداً على الرفض القاطع لمبادئ “التوطين” و”الاندماج” و”الانخراط في سوق العمل” ‏التي وردت في البيان في ما يتعلق بالنازحين السوريين، وكذلك لاستعمال مصطلحات غير مقبولة لبنانياً، كمفهوم ‏‏”العودة الطوعية” و”العودة الموقتة” و”خيار البقاء” و”الإقامة الشرعية” وغيرها ممّا يشجع السوريين على البقاء ‏في لبنان‎.‎

– يومي السبت والأحد الماضيين، وصلت إلى لبنان الحقائب الدبلوماسية التي تضمّ صناديق الاقتراع في الدول العربيّة، ‏بلغ عددها 31 صندوقاً، وبقي صندوقٌ واحد لم يصل ضمن “المجموعة”، هذا الأخير كان مُخصّصاً لمدينة جدّة في ‏السعودية، وقد تسلمته الخارجية اللبنانية يوم الإثنين، إلا أنّ اللافت في الموضوع أنّ الصندوق لم “يغطّ” عبر طائرة ‏الـDHL، أسوةً ببقية الصناديق الانتخابية، رحلته كانت أطول، فقد “طار” الصندوق من جدّة إلى البحرين ثمّ إلى دبي، ‏ومنها وصل إلى لبنان عبر شركة طيران الامارات، مصادر متابعة قالت لـ”الأخبار” إنّ السبب هو “حمولة الصندوق ‏الكبيرة، فلم يكن له مُتّسع على الطائرة”، أما مصادر دبلوماسية فتقول إنّ “الصندوق كان مُراقباً بكاميرا طيلة الرحلة، ‏لذلك لا خشية من تزوير”، كذلك فإنّ ما حصل يُعدّ أمراً “طبيعياً‎”.

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– عندما كان أحد مرشحي 8 آذار في دائرة عكار يراجع في أمر التصويت العلوي، تبلغ أن معظم “البلوك” العلوي ‏المقيم على الأراضي السورية سيصوّت في السادس من أيار لمصلحة المرشح عن المقعد العلوي في عكار حسن ‏السلوم، وهو عضو في لائحة وجيه البعريني والحزب القومي وتيار المردة‎.‎

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* اللواء

– أبدى ديبلوماسي عربي عتبه على رئيس حكومة سابق لعدم حضوره مأدبة إفطار أقامها الأول في دارته وجمعت ‏قيادات سياسية ومرجعيات روحية‎!‎

– حذرت أوساط ديبلوماسية بعض الشخصيات السياسية من مغبة الذهاب بعيداً في لعبة المقاعد الوزارية وتأخير تشكيل ‏الحكومة، لأن الأوضاع الإقتصادية اللبنانية والتطورات الأقليمية تتطلب وجود حكومة متماسكة‎ .‎

– توقفت أوساط سياسية عند إعلان ترشيح نائب البقاع إيلي الفرزلي لمنصب نائب رئيس مجلس النواب من قبل نائب ‏كسروان شامل روكز، وليس من قبل رئيس كتلة التيار الوطني الذي لوَّح باسم الياس بوصعب‎!‎

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* البناء‎

– كشفت أوساط تيّار سياسي أن ورشة التغييرات الداخلية التي يقوم بها التيّار على مستوى المنسقيّات وبعض المراكز ‏الأساسية، لن تقتصر على المستوى التنظيمي الداخلي، بل ستمتدّ إلى المواقع الحكومية أيضاً، إذ سيُجري التيّار ‏تغييرات وزارية تطال بعض الوزراء الحاليين الذين رُسمت حول أدائهم خلال مرحلة الانتخابات النيابية، علامات ‏استفهام كبيرة‎.‎

– أكدت مصادر عراقية أن الجلسة التي جمعت رئيس الحكومة حيدر العبادي بزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ‏انتهت بتسليم الصدر باستحالة مطلبه بتشكيل حكومة من دون مشاركة الحشد الشعبي وتكتل دولة القانون الذي يتزعّمه ‏الرئيس السابق للحكومة نور المالكي، وهو ما كان الصدر قد التزم به واعتبره مواجهة مع إيران وما يسمّيه حلف ‏الفساد والمحاصصة، بينما كانت السعودية تراهن على موقف الصدر لتسجيل نقطة في مرمى إيران وحلفائها، وعزت ‏المصادر النتيجة لإدراك العبادي أن أيّ حكومة تقوم على خلفية ترجيح كفة السعودية على إيران لن تستطيع أن تحكم ‏وتوفر الاستقرار لحكمها عدا عن أن الكتل نفسها ستشهد الفكّ والتركيب ما يغير المشهد النيابي‎.‎

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‎ * النهار‎

– يقول مرجع سياسي إن حكومة التكنوقراط مجرّد نكتة في ظل الصراع السياسي والتنافس على الحقائب‎….‎

– قارن رئيس سابق للحكومة ما بين التظاهرات التي كانت تعم العواصم العربية ضد اسرائيل والحراك الضعيف الذي ‏قابل نقل السفارة الاميركية الى القدس ليلخص الواقع العربي‎.

المصدر: صحف