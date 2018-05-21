نجح العسكريون الروس في تسوية أوضاع مسلحين سابقين من أهالي بلدتين في منطقة القلمون الشرقي السورية، حسبما أفاد رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو.

وأوضح يفتوشينكو، في بيان، الأحد، أن ضباط المركز عقدوا لقاء عمل مع ممثلي بلدتي الرحيبة وجيرود، “تم التوصل خلاله إلى تسوية أوضاع سكان محليين اختاروا العودة إلى الحياة المدنية”.

وأشار رئيس المركز الذي مقره قاعدة حميميم بريف اللاذقية، إلى أن الجهود لا تزال تتخذ لتحسين الأوضاع الإنسانية في مناطق أخرى من سوريا.

كما أورد الضابط الروسي أن 179 شخصا عادوا إلى منازلهم في محافظة حمص و114 شخصا في الغوطة الشرقية خلال الساعات الـ24 الماضية، مضيفا أن مركز المصالحة يقوم بمراقبة عملية نقل النازحين من منطقة تل رفعت لخفض التوتر إلى بلدة منبج في ريف حلب.

المصدر: وكالات