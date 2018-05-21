انتقد وزير الخارجية الاميركي الاسبق جون كيري في حفل تخرج لطلاب جامعيين في ابوظبي مساء الاحد سياسة “الانغلاق وتبادل الاتهامات” لدى ادارة الرئيس دونالد ترامب.

وكان كيري يتحدث في جامعة نيويورك ابوظبي بحضور وزير الخارجية الاماراتي عبدالله بن زايد، ووزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش.

وقال كيري في الكلمة الرئيسية في حفل التخرج الخامس للجامعة الاميركية بفرعها في ابوظبي “في بلدي تحولت السياسة لدينا الى تبادل للاتهامات”، مضيفا “اننا نعيش في زمن يمكن ان تتسبب فيه كذبة او حقيقة بتحريك العالم كله خلال ثوان”.

كما انتقد كيري في كلمته التي بثت مباشرة على موقع الجامعة، الانسحاب الاميركي من اتفاقيات عالمية بينها اتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي، قائلا “لن نفوز بانغلاقنا داخل حدودنا”.

وتجنب الوزير الاميركي التطرق الى الاتفاق النووي الإيراني الذي عمل على انجازه خلال ولاية الرئيس السابق باراك اوباما، علما بان ابوظبي التي كانت تستضيف كيري، معارضة للاتفاق ومؤيدة لخطوة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الانسحاب منه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية