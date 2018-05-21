وقعت مجموعة من النواب الأردنيين والقطريين، اليوم الأحد، على مذكرة مشتركة تطالب رئيس وزراء الأردن، هاني الملقي، بإعادة التمثيل الدبلوماسي في قطر إلى مستواه الطبيعي.

وتم التوقيع على المذكرة من قبل أعضاء لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية – القطرية برئاسة النائب الأردنية، منتهى البعول.

وقالت المذكرة إن خطوة اللجنة تأتي انطلاقا من حرصها للحفاظ على “علاقات الأخوة مع دولة قطر الشقيقة”.

ودعا الموقعون على المذكرة إلى أن تقابل خطوتهم تلك إيجابا من قبل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بإعادة السفير القطري إلى عمان حفاظا على “تاريخ العلاقة المشرفة بين الدولتين وبما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين”.

وسبق أن رفع نواب من البلدين مذكرتين مماثلتين تم التوقيع عليهما من قبل عشرات المشرعين تطالبان بإعادة التمثيل الدبلوماسي بين الأردن وقطر ولم تتم الاستجابة إليهما حتى الآن.

وأعلن الأردن في 6 حزيران/يونيو من العام 2017 عن تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع قطر وسحب سفيره من الدوحة، فيما طالبت الحكومة الأردنية السفير القطري بمغادرة عمان.

وجاء هذا القرار في ظل الأزمة الخليجية المندلعة على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 حزيران/يونيو، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه الدولة الخليجية.

المصدر: وكالات