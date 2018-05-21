اعتبرت الولايات المتحدة ان الانتخابات الرئاسية التي تجري الاحد في فنزويلا “ليست شرعية”، ودعت الى تمكين الفنزويليين من انتخاب ممثليهم في اجواء من الحرية والنزاهة.

وكتب وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو على تويتر يقول “ان هذه الانتخابات الزائفة لا تغير شيئا، نريد ان يحكم الشعب الفنزويلي البلاد، التي تملك الكثير لتقدمه للعالم”.

كما دعا بومبيو في تغريدته حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الى الافراج عن الاميركي جوشوا هولت المحتجز في فنزويلا منذ 2016 بتهمة التامر ضد الحكومة.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر نويرت “ان المسماة انتخابات التي تجري اليوم في فنزويلا ليست شرعية”.

واضافت في تغريدة على موقع تويتر “ان الولايات المتحدة تقف الى جانب الدول الديموقراطية عبر العالم التي تدعم الفنزويليين وتدعم حقهم بانتخاب ممثليهم عبر انتخابات حرة ونزيهة”.

من جهة ثانية، اعلنت وزارة الخزانة الاميركية انها فرضت عقوبات على نحو عشرين شركة بينها 16 تتخذ من فنزويلا مركزا، وثلاثة اشخاص بينهم مدير جهاز الاستخبارات المالية الفنزويلي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية