اعلن مدعي الجمهورية كزافييه تارابو ان الشخص الذي اوقف السبت في محطة سان شارل في مدينة مرسيليا جنوب شرق فرنسا وفي حوزته معدات يمكن استخدامها لصنع عبوة ناسفة، مدد حبسه ظهر الاحد 24 ساعة.

واوضح المدعي ان المشتبه به بلغاري عمره 48 عاما. واضاف ان الرجل الذي مدد حبسه ظهر الاحد تم التعرف على هويته عصرا، موضحا انه “متهم بمحاولة ارتكاب جريمة وسيلاحق وفق هذه الوقائع”.

والمشتبه به الذي قال اولا انه شيشاني ويتحدث الروسية، اودع السجن بتهمة “الانتماء الى شبكة اجرامية تعد لارتكاب جريمة”.

وتحاول الشرطة كشف نوايا الرجل الذي اثار “سلوكه الغريب” قلق مسافرة ابلغت العسكريين الذين كانوا يقومون بدورية في المحطة.

وبعدم انتقاله بدون مقاومة اغلقت المحطة لاربع ساعات لافساح المجال لعمل خبراء المتفجرات.

والمعدات التي كانت في حوزته “لم تكن خطيرة” لكن كان يمكن “استخدامها لصنع عبوة ناسفة”، بحسب المدعي.

والسبت رفض الرجل الخمسيني كشف هويته لكنه قال انه شيشاني.

وبعيد اعتقاله اشار رئيس بلدية مرسيليا جان كلود غودان الى “افشال اعتداء” من دون ان تحال القضية على فرع مكافحة الارهاب في نيابة باريس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية