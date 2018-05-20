تحدث عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور محمد الخليل عن أولويات الكتلة في المرحلة المقبلة، وذلك خلال حفل تكريم للماكينة الانتخابية في قضاء حاصبيا ومرجعيون، في حضور حشد من رؤساء البلديات والفاعليات.

وقال الخليل “إن كتلة التنمية والتحرير برئاسة الأستاذ نبيه بري، ستحرص على تطبيق الدستور واحترام مبدأ الكفاءة، وسنصر على حماية الهيئات الرقابية، ورفع اليد السياسية عنها، وستكون هذه معركتنا الأولى على طريق بناء دولة المؤسسات، وسننجح بذلك، ولا مبرر للفشل في هذه المعركة، التي يجمع عليها اللبنانيون”.

أضاف “لن يقوم لنا اقتصاد ولا دورة انتاج، ولن يشكل لبنان مساحة للاستثمار، إلا بدولة القانون القادرة على مكافحة الفساد المستشري، وتأمين بيئة مستقرة أمنيا وتشريعيا، وسنكون معا في هذه المسيرة الهامة والطويلة، لأن مشاركتكم تبقى أساس أي نجاح نرتقبه لهذه الأهداف”.

وشكر “دولة الرئيس نبيه بري، ومعالي الأخ الصديق وليد جنبلاط اللذين شكلا على مر السنين صمام الأمان للاستقرار والأمن والسياسة، فسمت فيهم المراتب إلى أن استحقوا بكل جدارة اسم أوفى الأوفياء. فما جمع بينكما مع الحبيب تيمور بك من حلف تاريخي لم تهزه رياح التعديل والتغيير في التحالفات، التي شهدناها تقفز من تحالف هجين إلى تحالف مهين”.

وخاطب المحتفى بهم بالقول “بوركت سواعدكم، بوركت الهمم العالية. معا سنكمل رسالتنا التي آمنا بها: خدمة أهلنا جميعا دون تمييز على الإطلاق. فلا تمييز مذهبي، فكلنا مواطنون، تجمعنا المواطنة وتوحدنا المواطنية. لا تمييز سياسي، ولا طائفي ولا مذهبي، فمن انتخبنا ومن لم ينتخبنا، كلاهما يكونان عائلة واحدة، فلا تسمحوا للذين فشلوا بتقسيم بيوتكم وحاراتكم وقراكم، قبل وأثناء الانتخابات، بأن ينجح بعد الانتخابات”.

وختم “بالنسبة لنا، فإن جميع أبناء قضاء حاصبيا – مرجعيون، هم أهلنا، وسنخدمهم بأشفار العيون، وهذا واجبنا لأن النائب هو نائب الأمة، هو نائب لبنان يمثل من موقعه السياسي والنيابي مصالح اللبنانيين جميعا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام