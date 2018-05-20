ارتفع عدد قتلى انفجار صوامع العقبة، جنوب الأردن، إلى 5 أشخاص إثر وفاة عامل ظهر، الأحد، متأثرا بإصابته نتيجة الحريق والانفجار في الصوامع الأسبوع الماضي. وفجر الأحد توفي العامل الرابع متأثرا بإصابته.

يشار إلى أن 9 أشخاص أصيبوا في حادث انفجار وحريق وقع أثناء إجراءات هدم وإزالة تنفذها شركة مقاولات قرب صوامع الحبوب في ميناء العقبة القديم، قبل أن يلقى 5 منهم مصرعهم متأثرين بجراحهم.

وأعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، السبت، أن المدعي العام قرر إسناد جرم التسبب بالوفاة وجرم التسبب بالإيذاء للمقاول الفرعي لشركة إنشاءات أحيل عليها عطاء عمال هدم وإزالة مرافق ميناء العقبة القديم، ما تسبب بانفجار داخل مبنى الصوامع.

وقالت سلطة منطقة العقبة إن نتائج التحقيق أكدت تقصير مؤسسة أبو غريب التجارية باتخاذ وسائل السلامة العامة المطلوب توفيرها في موقع العمل بموجب عقود العمل الموقعة بين المقاول الرئيسي والمقاول الفرعي، حيث أدى عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة ومتطلبات السلامة العامة أثناء العمل إلى وقوع هذا الحادث المؤسف.

وأشارت نتائج التقارير الفنية المقدمة من الخبراء للمدعي العام حول الحادث بأنه نجم عن انفجار غباري ناتج عن توفر شرارة نجمت عن عملية قص الحديد أو تفريغ الكهرباء الساكنة أو عن أي مصدر اشتعال آخر.

المصدر: وكالات