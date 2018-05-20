قتل العشرات من عناصر حركة طالبان في عمليات تخوضها القوات الأفغانية والطيران الحربي الأمريكي، ردا على الهجوم الذي تشنه طالبان على ولاية غزني جنوب شرق أفغانستان، وفق مصدر عسكري.

وأعلن فيلق الرعد 203 التابع للجيش الوطني الأفغاني، في بيان أوردته وكالة أنباء “خامة برس” الأفغانية، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الأفغانية شنت غارات على مواقع طالبان في مقاطعة أجرستان (بولاية غزني)، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 مسلحا.

وتابع البيان أنه في الوقت نفسه شنت الطائرات الحربية الأمريكية غارات على منطقة خان زال بالمقاطعة نفسها، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 16 قتيلا من المسلحين.

وأضاف أن 14 مسلحا من طالبان قتلوا كذلك خلال اشتباكات مع قوات الأمن في أجرستان، فيما قتل جندي أفغاني وأصيب عسكريان اثنان برتبة رقيب في تلك الاشتباكات.

ونقلت وسائل إعلام عن محمد عارف نوري، المتحدث باسم حاكم ولاية غزني، مقتل 17 عنصرا أمنيا، ونحو 50 مسلحا من طالبان، خلال اشتباكات اندلعت بين الطرفين.

يأتي ذلك فيما تستمر الاشتباكات العنيفة في المقاطعة بين الجيش الأفغاني ومسلحي حركة طالبان الذين شنوا هجوما منسقا على المقاطعة منذ عدة أيام للسيطرة عليها.

المصدر: وكالات