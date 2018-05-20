أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن سلاح الجو التابع له استهدف غرفة عمليات الجماعات المسلحة في مدينة درنة شرق البلاد ودمّرها بالكامل.

وأعلنت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي في بيان لها اليوم أن قواتها توفّر ممرا آمنا ومعاملة قانونية لكل من يريد تسليم نفسه من المسلحين “لتجنيب درنة ويلات الحرب”، مشددا على عدم استهداف وحدات الجيش الوطني المنشآت الحيوية أو المناطق السكنية أو أماكن تواجد المدنيين.

وأفادت بوابة “الوسط” الليبية بأن حالة من الهدوء الحذر سادت محاور القتال في محيط درنة بعد اشتباكات عنيفة سجلت فجر السبت في غرب المدينة، موضحة أن قوات حفتر باتت على مشارف درنة بعد فرض السيطرة على عدة مواقع استراتيجية في الجنوب الغربي على تخومها.

أوضح قائد القوات الخاصة للجيش الليبي، ونيس أبو حمادة، أن قواته انطلقت من وادي الناقة الاثنين الماضي وفرضت سيطرتها على وادي بولم ووادي جرم، مؤكدا أن الجيش سيطر على نصف منطقة “تمسكت” جنوب غرب المدينة.

وتعتبر جبال “تمسكت” الوعرة معقلا رئيسيا لتنظيم “أنصار الشريعة” الارهابي وفر منها المسلحون إلى داخل المدينة تحت ضربات الجيش الليبي.

وأعلن حفتر في السابع من الشهر الجاري عن بدء معركة تحرير المدينة المطلة على البحر الأبيض المتوسط من قبضة مسلحي “مجلس شورى مجاهدي درنة”.

المصدر: وكالات