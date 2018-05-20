قال بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، إن اسم غزة “يبعث على الألم”، معربا عن أمله في أن يحل السلام في الأرض المقدسة.

وبمناسبة قداس “عيد العنصرة”، تلا البابا فرنسيس مقطعا من أعمال الرسل من الإنجيل ذُكر فيه “الطريق من القدس إلى غزة”، وأضاف، بحسب إذاعة الفاتيكان “كم يبعث هذا الاسم (غزة) على الألم اليوم”.

وحث رأس الكنيسة الكاثوليكية على الدعاء كي “يغير الله القلوب والأحداث، ويجلب السلام إلى الأرض المقدسة”.

وشدد البابا فرنسيس على ضرورة “التضرع إلى الله كي يعم السلام هذا العالم، ويعيد الأمل إلى أرجائه”.

وفي وقت لاحق من الأحد، دعا البابا فرانسيس إلى ضرورة “بعث رسائل حوار ومصالحة” في الأرض المقدسة بل الشرق الأوسط برمتها، لافتا إلى المكان الخاص الذي تحتله “القدس في قلوب كل من المسلمين واليهود والمسيحيين”.

المصدر: وكالات