أكدت جبهة العمل الإسلامي في لبنان، في بيان، أن “الإساءة إلى المعتقدات الدينية أمر خطير ومرفوض رفضا قاطعا”.

واعتبرت أن “ما قام به ملهى ليلى يدعى Garten The العائد لشركة Eclectic الكائن في الطابق الأرضي في منطقة الواجهة البحرية (Water Front)، من بث آيات قرآنية، أمر مستهجن ومستنكر، ولا يجوز السكوت عنه بتاتا، ولا يكفي إقفال الملهى وختمه بالشمع الأحمر، بعدما تبين أنه غير مرخص”، مؤكدة أن “السياحة تكون بتحصين المجتمع، وتحصين شبابنا وفتياتنا، ولا تكون أبدا بالانقلاب الخلقي ولا بتشجيع الرذيلة”.

وختمت “يجب معاقبة ومحاسبة المسؤول عن هذه الفعلة الشنيعة، بل هذه الجريمة التي تطال المقدسات لكي يكون عبرة لغيره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام