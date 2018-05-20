مشاهد تعرض لأول مرة عن معركة القصير في أيار 2013

نشر الإعلام الحربي المركزي مشاهد تظر جانباً من العمليات التي خاضتها المقاومة الإسلامية والجيش السوري في مدينة القصير عام 2013. وكانت العمليات العسكرية قد بدأت في 19 أيار من العام 2013، حيث بدأ مجاهدو المقاومة الإسلامية مع الجيش السوري معركة تحرير مدينة القصير في ريف حمص الجنوبي الغربي من الإرهابيين. ...