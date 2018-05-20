معركةُ القصير واحدةٌ من أهمِ المعاركِ التي مهدت لحمايةِ حدودِ لبنانَ الشرقية ودحرِ الارهابيين.
مشاهدُ جديدةٌ توثقُ نصراً اسسَ لانجازاتٍ كبرى.
المصدر: قناة المنار
معركةُ القصير واحدةٌ من أهمِ المعاركِ التي مهدت لحمايةِ حدودِ لبنانَ الشرقية ودحرِ الارهابيين.
مشاهدُ جديدةٌ توثقُ نصراً اسسَ لانجازاتٍ كبرى.
المصدر: قناة المنار
نشر الإعلام الحربي المركزي مشاهد تظر جانباً من العمليات التي خاضتها المقاومة الإسلامية والجيش السوري في مدينة القصير عام 2013. وكانت العمليات العسكرية قد بدأت في 19 أيار من العام 2013، حيث بدأ مجاهدو المقاومة الإسلامية مع الجيش السوري معركة تحرير مدينة القصير في ريف حمص الجنوبي الغربي من الإرهابيين. ...