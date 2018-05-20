استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، مساء اليوم في عين التينة، رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط والنائب غازي العريضي، وجرى عرض للأوضاع الراهنة ولمرحلة ما بعد الإنتخابات.

وقال جنبلاط بعد اللقاء “كانت جولة أفق مع الرئيس بري بعد أن مرت الإنتخابات وفق هذا القانون الجديد الذي زاد في تكريس التفرقة بين الطوائف والمذاهب، كما حذرنا منه، لكن الإنتخابات أصبحت وراءنا، وفي استحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب فإن اللقاء الديمقراطي سينتخب الرئيس نبيه بري، في الجلسة التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل، ومن ثم ندخل الى موضوع الحكومة وهناك لكل حادث حديث”.

سئل: من ستنتخبون نائبا لرئيس مجلس النواب؟.

أجاب: “علاقتي قديمة مع الرئيس بري وسأعمل جاهدا على أن لا يكون هناك أي تعارض، لكن لا بد من أن أستشير اللقاء الديمقراطي الذي سيجتمع غدا في بيروت. ربما البعض قد لا يريد أن ينتخب الأستاذ ايلي الفرزلي، لكن سأوصي بانتخابه نائبا للرئيس الفرزلي، لأن فوق الأسماء هناك العلاقة الحميمة والصداقة مع دولة الرئيس بري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام