تمكنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاحد، من قتل خمسة عناصر من تنظيم داعش الارهابي باحباط تسلل لهم جنوب غربي المحافظة.

وذكر بيان لاعلام الحشد انه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة وردت بأن عدداً من الدواعش سيقومون بالتسلل الى احد القرى في مناطق جنوب غرب كركوك”، مبينا انه “تم نصب كمين من قبل اللواء 16 بالحشد في منطقة اليورغون بناحية الرشاد جنوب غربي المحافظة وتمكن من اصابة عجلة حمل بيك اب فيها مجموعة من ارهابيي داعش “.

واضاف انه “تم فتح النار على العجلة ما ادى ال الى مقتل خمسة من عناصر داعش فيما لاذ الباقون بالفرار نحو الاودية الموجودة في المنطقة”.

المصدر: الفرات نيوز