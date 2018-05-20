نشر الإعلام الحربي المركزي مشاهد تظر جانباً من العمليات التي خاضتها المقاومة الإسلامية والجيش السوري في مدينة القصير عام 2013. وكانت العمليات العسكرية قد بدأت في 19 أيار من العام 2013، حيث بدأ مجاهدو المقاومة الإسلامية مع الجيش السوري معركة تحرير مدينة القصير في ريف حمص الجنوبي الغربي من الإرهابيين.

وسطَّر المجاهدون أروع ملاحم البطولة على مدى 18 يوما تمكنوا خلالها من تحرير المدينة والقضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين بمختلف فصائلهم التكفيرية. وشكلت معركة القصير مفصلا في تاريخ المقاومة، وتمكن المجاهدون من تسجيل نصر جديد في سجل الانتصارات.

المصدر: الاعلام الحربي المركزي