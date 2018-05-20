وزير فرنسي يقول ان واشنطن وبكين قد يتفقان على حساب اوروبا – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 20 2018 - 17:57
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
20 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
مراسل المنار: أكثر من 280 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة العدو
متطرفين صهاينة: نقل السفارة الأميركية إلى القدس خطوة أولى نحو هدم الأقصى وبناء الهيكل
إندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الإحتلال في الحي الشرقي لبلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: المؤامرة الأميركية فشلت في حث إيران على الخروج السريع من الإتفاق النووي
مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون الطاقة: أرسلنا وفداً إلى إيران لإزالة تداعيات الحظر الاميركي لتحويلات العملة الصعبة
روسيا تكشف عن أول محطة نووية عائمة في العالم في مدينة سان بطرسبورغ وتحتوي على مفاعلين نوويين
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: سنقف أمام كل الضغوطات التي توجهها الإدارة الأميركية ومعها آل سعود
السيد صفي الدين: المقاومة بعد الانتخابات أصبحت أكثر قوة واعتماداً على شعبها المضحي
الناجحون في مجلس الخدمة المدنية عن وظيفة حراس الأحراج يعتصمون أمام منزل رئيس الحكومة سعد الحريري وسط بيروت
رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي يهنئ العراقيين باجراء الانتخابات التشريعية ويشكر القوات الأمنية على حمايتها الناخبين
العبادي بعد لقائه رئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر: للعمل معاً من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة
سبوتنيك: الجيش السوري يؤمن الحدود العراقية السورية بالكامل من جهة "ناحية الرمانة" شمال قضاء القائم غرب الأنبار
سقوط عدة قذائف صاروخية على حيي شارع النيل والخالدية بمدينة حلب مصدرها المجموعات المسلحة
سانا: لا صحة للتقارير التي تتحدث عن خروج إرهابيي داعش من منطقة الحجر الأسود في ريف دمشق الجنوبي
نيويورك تايمز: وليّا العهد السعودي والإماراتي دعما حملة ترامب الإنتخابية لإيصاله إلى الرئاسة وزعزعة إستقرار إيران
وسائل الإعلام الصينية: بكين وواشنطن قررتا التخلي عن كل حرب تجارية وعن فرض أي زيادة في الرسوم الجمركية
مراكز الاقتراع في فنزويلا تفتح أبوابها أمام ملايين الناخبين للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية
جمعية الامداد تستقبل الكفالات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية والزكاة على 009611555717 وواتس آب 0096176641631
للمساهمة في تكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم التالي 0096170129100
لمراجعات المساهمين والمتبرعين لمائدة الإمام زين العابدين (ع) التواصل على الأرقام التالية: بيروت 009611277519 أو 009613745241 - الجنوب 0096181239832
وزير فرنسي يقول ان واشنطن وبكين قد يتفقان على حساب اوروبا
منذ 2 ساعة
20 May، 2018
التعليقات
ذات صلة
كسر زحف لقوى العدوان في جبهة الساحل الغربي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم (مصدر عسكري يمني)
مقتل 5 ارهابيين بإحباط تسلل لهم جنوب غرب كركوك
ظريف يدعو الاتحاد الاوروبي لاتخاذ خطوات عملية اكبر
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..