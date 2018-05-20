رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، “ان الظروف السياسية الراهنة والتي لا تخلو من بعض التعقيدات في ظل أوضاع المنطقة والضغط الاميركي المتنوع الإتجاهات، يتطلب مسارا مرنا لانطلاقة عمل المؤسسات، ولاننا على أبواب فتح النقاش حول الحكومة الجديدة، فان ذلك يستدعي توسيع مساحة التوافق والتفاهم الوطني للوصول الى حكومة جامعة تشترك فيها كل القوى والكتل النيابية لتعبر عن وحدة الموقف الوطني لمواجهة التحديات التي تحيط بوطننا والمنطقة لدرء الأخطار أيا تكن أحجامها وأنواعها”.

كلام هاشم جاء خلال جولة له في منطقة مرجعيون التقى فيها عددا من الفاعليات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام