مراسل المنار: أكثر من 280 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح الأولى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2018 - 10:32
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إرتفاع عدد شهداء مسيرة العودة إلى 66 شهيدا وعشرات الجرحى برصاص الإحتلال منذ يوم الإثنين الماضي
مراسل المنار: أكثر من 280 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح الأولى
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: المؤامرة الأميركية فشلت في حث إيران على الخروج السريع من الإتفاق النووي
رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي يؤكد إمكانية اجتياز كل العراقيل بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي
صالحي: الخطوة الاميركية بالإنسحاب من الاتفاق النووي غير عاقلة وتؤكد أن قراءتها غير صحيحة
المفوض الأوروبي للطاقة: أرسلنا وفداً من قِبَلنا إلى إيران لإزالة تداعيات الحظر الاميركي لتحويلات العملة الصعبة
القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف لواء الرادارات السعودي في خميس مشيط بصاروخ بدر1 البالستي
سقوط عدد من القذائف الصاروخية على حي شارع النيل في مدينة حلب مصدرها المجموعات الارهابية المسلحة
محققون من الـ"أف بي أي" يصادرون أجهزة حاسوب من تل أبيب في اطار قضية التدخل الأجنبي لصالح ترامب في الانتخابات الرئاسية
باكستان: إغلاق المحلات التجارية في الجزء الاكبر من كشمير احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
السلطات السعودية تعتقل سبعة ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بينهم نساء بتهمة "النيل من أمن واستقرار المملكة"
مقتل سبعة اشخاص بينهم اربعة مسلحين في هجوم على كنيسة في الشيشان
واشنطن وبكين توصلتا الى توافق للحد من العجز في المبادلات بين البلدين
وزير الخارجية الصيني: نأمل ان تقوم البرتغال بدور ايجابي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين والاتحاد الاوروبي
جمعية الامداد تستقبل الكفالات وبدلات الإفطار وإطعام المساكين والحقوق الشرعية والزكاة على 009611555717 وواتس آب 0096176641631
للمساهمة في تكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم التالي 0096170129100
لمراجعات المساهمين والمتبرعين لمائدة الإمام زين العابدين (ع) التواصل على الأرقام التالية: بيروت 009611277519 أو 009613745241 - الجنوب 0096181239832
مراسل المنار: أكثر من 280 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات الصباح الأولى
منذ 8 mins
20 May، 2018
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