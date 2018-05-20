أقام النائب الدكتور أيوب حميد حفل إفطار تكريما لأعضاء اللجنة الانتخابية في قضاء بنت جبيل، والقى كلمة شكر في بدايتها الحضور واللجان والأهل، وقال: “إن اهلنا عبروا عن خياراتهم الحقيقة وأكدوا ان انتخابات الجنوب هي استفتاء واعادة تأكيد على الالتزام بنهج حمى الجنوب وأنقذ الوطن”.

وأضاف: “نامل في ان تتم العملية السياسية واعادة تشكيل المؤسسات بطريقة هادئة تعكس امكانات التعاون بين الافرقاء للبدء بورشة العمل التي يحتاجها لبنان وهي بحاجة الى مناخ وفاقي ستدفع به حركة أمل للوصول الى مشتركات يحتاجها الوطن”.

وختم: “نحن مستعدون في المرحلة المقبلة للتعاون التام مع كل المكونات السياسية المخلصة التي تريد النهوض بالبلاد من الواقع السيئ الذي تعيشه حاليا إلى واقع افضل واحسن ينتظره الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية