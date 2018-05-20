دعا الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش السبت الى “أكبر قدر من ضبط النفس” في الصحراء الغربية، محذرا من اي تغيير في “الوضع القائم” في هذه المنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة في بيان ان “الامين العام يتابع من كثب تطور الوضع في الصحراء الغربية”، من دون ان يوضح الاسباب التي دفعته الى اصدار هذا البيان.

وأضاف البيان انه طبقا لآخر قرار أصدره مجلس الامن الدولي بشأن الصحراء الغربية في نهاية نيسان/أبريل “وفي سبيل الحفاظ على جو ملائم لاستئناف الحوار برعاية مبعوثه الخاص هورست كوهلر فإن الأمين العام يدعو الى أكبر قدر من ضبط النفس”.

المصدر: الوكالة الفرنسية