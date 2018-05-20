أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن سلسلة إشكالات وقعت في مخيم البداوي شمالي طرابلس، قبل موعد الإفطار.

في الإشكال الأول حصل تلاسن بين عناصر القوة الأمنية في المخيم، والمدعو ب. م، الذي سحب سكينا على عناصر الدورية. بينما تطور الإشكال الثاني إلى إطلاق عيارين ناريين من مسدس حربي، وتداخل معه إشكال ثالث، مما دفع عناصر القوة الأمنية إلى إطلاق النار في الهواء، ومن ثم تم فض الإشكالات، بالتعاون مع الأطراف المعنية.

وأصدرت القوة الأمنية بيانا، ذكرت فيه: “عقب الإشكالات الفردية المتتالية، التي حصلت في مخيم البداوي، وتخللها إطلاق نار بالهواء، تدخلت القوة الأمنية المشتركة مباشرة لمتابعتها. وتم التواصل مع المعنيين، وسلم كل من ورد اسمه، للقوة الأمنية، وتقوم قيادة القوة بمتابعة القضية مع المعنيين والعمل على محاسبة المخلين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام