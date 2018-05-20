كشفت مصادر في قطاع النفط أن شركة الطاقة الصينية العملاقة المملوكة للحكومة “CNPC” مستعدة للاستحواذ على حصة الشركة الفرنسية “توتال” في مشروع حقل بارس الجنوبي في إيران.

وذكرت مصادر من شركة “CNPC” أنه في حال انسحبت الشركة الفرنسية بسبب العقوبات الأمريكية ضد إيران، فإنها ستستحوذ على حصتها في حقل بارس الجنوبي الذي يحتوي على أكبر احتياطي غاز طبيعي في العالم.

وصرحت “توتال” الأربعاء الماضي، بأنها لن تواصل نشاطها إذا لم تحصل على ضمانات من فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي تعفيها من العقوبات الأمريكية، وستبدأ إجراءات الخروج من العقد.

المصدر: وكالة مهر