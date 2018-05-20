توصلت الولايات المتحدة والصين الى اتفاق للحد “بشكل كبير” من العجز الاميركي في المبادلات مع الصين. وقال بيان مشترك اثر مفاوضات بين الطرفين في واشنطن جرت خلال الاسبوع انه “حصل توافق لاتخاذ اجراءات تحد بشكل كبير من العجز الاميركي في المبادلات التجارية مع الصين” .

واضاف البيان “من اجل تلبية الطلب المتزايد على استهلاك السكان الصينيين والحاجة إلى تنمية اقتصادية ذات جودة عالية ستزيد الصين بشكل كبير مشترياتها من السلع والخدمات الاميركية وهذا سيدعم النمو والوظائف في الولايات المتحدة”.

كما اتفق المفاوضون الاميركيون والصينيون على “زيادة كبيرة” في الصادرات الاميركية في قطاعي الزراعة والطاقة.

ويطالب البيت الأبيض بخفض عجزه بنحو 200 مليار دولار مع الصين وهو العجز الذي بلغ العام الماضي نحو 375 مليار دولار.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية