أكد وزير الدفاع الأفغاني الجنرال طارق شاه بهرامي أن أعمال العنف التي شهدتها ولاية فراه مؤخراً لها صلة بـإدارة المياه في المنطقة، متهما بلدان إقليمية بالسعي لزعزعة الاستقرار في أفغانستان من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة. وأشار وزير الدفاع الافغاني، في تصريحات أدلى بها في فراه اليوم السبت نقلتها وسائل إعلام محلية، “يمكنني القول بشكل دقيق ومطمئن، إن الحرب في فراه هي حرب لإدارة المياه”. تصريحات بهرامي جاءت خلال زيارته اليوم برفقة قادة الأجهزة الأمنية الافغانية والقائد العام للقوات الأميركية وقادة قوة حلف شمال الأطلسي (ناتو) العاملة في أفغانستان، إلى ولاية فراه التي شهدت معارك طاحنة على مدى الأيام الماضية إثر اقتحام طالبان مركز المدينة الثلاثاء الماضي.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية