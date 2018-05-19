أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري السبت أن البرلمان سيوجه كتاباً للمفوضية باتخاذ الوسائل التي توفر الثقة بالعملية الانتخابية. وقال الجبوري، في بيان صحفي، إن “مجلس النواب سيوجه كتاباً الى المفوضية العليا للانتخابات باتخاذ جميع وسائل التي تتضمن توفر الثقة بالعملية الانتخابية”. واضاف الجبوري أن من هذه الوسائل “اجراء العد والفرز العشوائي وإحالة القضايا الجنائية الى الجهات المختصة في الحالات التي شابها سوء التصرف وتزويد الكيانات السياسية بصورة ضوئية للنتائج، والتأكد من عملية مطابقة البيانات المرسلة من خلال عدة الصناديق والطلب من الهيئة القضائية للانتخابات والتعامل مع الطعون بإمعان وحيادية”، وتابع كذلك “قيام اللجنة القانونية بمتابعة العملية الانتخابية وما رافقها من اشكالات تم ذكرها من قبل بعض الاطراف فضلاً عن متابعة ما جرى في انتخابات محافظة كركوك وكوتا المسيحيين”. وقررت رئاسة مجلس النواب الخميس (17 ايار 2018) دعوة النواب إلى حضور جلسة استثنائية اليوم السبت (19 ايار 2018) لمناقشة “المشاكل” التي رافقت الانتخابات، بناءً على طلب موقع من قبل 81 نائباً.

المصدر: موقع السومرية نيوز