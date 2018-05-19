أسف النائب المنتخب في لبنان بلال عبدالله “لطريقة تعاطي الحكومة والجهات المعنية مع مطالب المراقبين الجويين وبشكل عام مع موضوع الرقابة الجوية في المطار”.

وشدد عبد الله في بيان له السبت على أن “هذه المسألة الحساسة المرتبطة بسلامة وأمن الطيران تقتضي معالجة سريعة وحاسمة لهذه الأمور والابتعاد عن الإطالة والمماطلة تحت حجج مالية أو قانونية”.

وقال عبد الله إن “الحزب التقدمي الاشتراكي يدعو الى حل سريع لمسألة حقوق المراقبين الجويين وتأكيد ضرورة البت النهائي لموضوع المراقبين الجويين الناجحين في الامتحانات لما في ذلك من انعكاس إيجابي على تأمين سلامة الطيران وأمن المطار”.

ودعا عبدالله “الحكومة قبل انتهاء صلاحياتها الى البت النهائي لمسألة مأموري الأحراج”، ولفت الى أن “هذا الحق المكتسب للناجحين لا يخضع بأي شكل لما يسمى مقتضيات الوفاق الوطني التي تنطبق على الفئة الأولى في الدولة وهي مصانة ومحافظ عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام