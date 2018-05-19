نظم قطاع الشباب والطلاب في الحزب “الشيوعي اللبناني” في عكار شمال لبنان، وقفة تضامنية حاشدة في ساحة بلدة حلبا “تحية لكفاح الشعب الفلسطيني وتنديدا بالاعتداءات الصهيونية ونقل السفارة الاميركية الى القدس”.

وألقيت بالمناسبة العديد من الكلمات التي حيت الشعب والثورة في فلسطين، كما اشادت بنضال الشباب الفلسطيني على الحدود في قطاع غزة، وتحية للمتضامنين مع شعب فلسطين، وأكدت على الوقوف الى جانب القضية الفلسطينية.

وشددت الكلمات على “أهمية استمرار الانتفاضة في الاراضي الفلسطينية في ظل عدوانية الصهاينة وتخاذل الانظمة العربية الرسمية”، وأكدت على “دور المقاومة الوطنية اللبنانية في دعم القضية الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام