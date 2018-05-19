أبرمت حكومة نيكاراغوا والمعارضة الجمعة اتفاق هدنة ليومي السبت والاحد، بعد شهر من التظاهرات ضد السلطات اوقعت 63 قتيلا، بحسب مجلس اساقفة نيكاراغوا الذي تولى الوساطة.

وبحسب الوسيط تعهدت الحكومة ان تسحب من الشوارع قوات مكافحة الشغب وقوات الصدم والأنصار.

في المقابل ينص الاتفاق على وجوب ان تعمل المعارضة التي استمرت في عمليات قطع طرق على توفير أفضل ظروف ممكنة للحوار واستئناف حركة المرور.

وأتى إعلان هذه الهدنة مع بدء لجنة حقوق الانسان في الدول الاميركية الجمعة مهمتها في نيكاراغوا بمطالبة حكومة الرئيس دانييل اورتيغا بان “توقف فورا قمع المعارضين”، بحسب رأيها.

وبدأت حركة الاحتجاج في 18 نيسان/ابريل بعد عملية تعديل لانظمة التقاعد تم التخلي عنها لاحقا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية