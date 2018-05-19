أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السبت أن السلطات السعودية اعتقلت الثلاثاء سبعة ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

وقالت المنظمة في بيان لها إن “أسباب اعتقال الناشطين السبعة وبينهم نساء لم تتّضح”، ونقلت المنظمة عن ناشطين قولهم إنه في ايلول/سبتمبر 2017 “اتصل الديوان الملكي السعودي بناشطين بارزين وحذّرهم من مغبة الادلاء بتصريحات اعلامية”.

وأوضحت المنظمة ان “اتصال الديوان الملكي بهؤلاء الناشطين تم في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات”.

ولفتت المنظمة الحقوقية الى ان “من بين الناشطين الموقوفين منذ 15 أيار/مايو الجاري لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، وهن ثلاث ناشطات اشتهرن بدفاعهن عن حق المرأة بقيادة السيارة ومطالبتهن برفع وصاية الرجال على النساء”.

المصدر: وكالة مهر