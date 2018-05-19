عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع رئيس حزب “الاتحاد” النائب المنتخب عبد الرحيم مراد الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الاخيرة ومرحلة ما بعد الانتخابات النيابية.

واوضح النائب المنتخب مراد ان البحث تناول ايضا الاوضاع في منطقة البقاع عموما، وفي البقاع الغربي خصوصا، والمشاريع الانمائية الخاصة بالمنطقة.

وفي السياق نفسه، استقبل الرئيس عون النائب المنتخب عن دائرة زحلة السيد ميشال ضاهر، واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة وحاجات منطقة زحلة.

الى ذلك، قرر رئيس الجمهورية منح الامين العام السابق لمجلس الوزراء المرحوم القاضي الدكتور سهيل بوجي وسام الاستحقاق اللبناني المذهب تقديرا لعطاءاته الادارية والقضائية والاجتماعية، وسيمثل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الرئيس عون في تشييع الفقيد عصر اليوم السبت في جامع الخاشقجي في بيروت.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام